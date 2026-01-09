Реклама

Экономика
23:13, 9 января 2026Экономика

США предупредили о проблемах из-за «мусорной» нефти Венесуэлы

Sohu: «Мусорная» венесуэльская нефть может стать проблемой для США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jesus Vargas / dpa / Global Look Press

Желание президента США Дональда Трампа контролировать венесуэльскую нефть может обернуться большими проблемами для Штатов. О потенциальных сложностях предупредило китайское издание Sohu.

Утверждается, что Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти, однако большая их часть является сверхтяжелой и «мусорной». Такая нефть отличается вязкостью и большим содержанием серы и металлов, из-за чего ее добыча усложнена.

В материале подчеркивается, что венесуэльская нефтяная инфраструктура также находится в тяжелом состоянии из-за многолетнего санкционного давления и отсутствия инвестиций. США придется потратить не менее 100 миллиардов долларов на разработку месторождений, из-за чего окупаемость затеи Трампа остается под вопросом, пишет издание.

Ранее Трамп раскрыл планы США по ресурсам Венесуэлы. «Мы снижаем цены на нефть и собираемся взамен давать Венесуэле деньги, в которых она отчаянно нуждается», — объяснил глава государства.

