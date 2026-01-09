Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:39, 9 января 2026Бывший СССР

Стала известна возможная цель удара ВС России по Киеву

Shot: ВС России могли ударить по самой мощной ТЭЦ Украины
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Предположительно, Вооруженные силы России могли нанести удар по самой мощной теплоэлектроцентрали Украины ТЭЦ-6 в Киевской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что взрывы в столице республики прозвучали почти в тот же момент, что и во Львовской области. «Была видна серия взрывов и ярких вспышек в небе ... Местные медиа утверждают, что в этом районе были видны синие вспышки», — говорится в сообщении.

Сейчас, по данным Shot, в небе над Киевом находится минимум 50 российских беспилотников.

Ранее сообщалось об ударах по Львовской области. По некоторым данным, они могли быть нанесены с применением «Орешника», однако официальной информации об этом не поступало.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине говорят об ударе «Орешником» по Львовщине. Мощнейшие взрывы слышали по всей области и даже в соседнем регионе

    «Неоколониальные замашки». О чем заявили Россия и Китай после захвата танкера в Атлантике

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Москвичам рассказали об активизации лжекоммунальщиков в праздники

    Стала известна возможная цель удара ВС России по Киеву

    Во Львовской области начались проблемы с газом

    В ВСУ назвали возможное место запуска «Орешника»

    В Киеве начались пожары

    На Западе обвинили партнеров Киева в возможной потере Украиной территорий

    В России назвали возможную цель предполагаемого удара «Орешником» по Львовщине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok