Стала известна возможная цель удара ВС России по Киеву

Shot: ВС России могли ударить по самой мощной ТЭЦ Украины

Предположительно, Вооруженные силы России могли нанести удар по самой мощной теплоэлектроцентрали Украины ТЭЦ-6 в Киевской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что взрывы в столице республики прозвучали почти в тот же момент, что и во Львовской области. «Была видна серия взрывов и ярких вспышек в небе ... Местные медиа утверждают, что в этом районе были видны синие вспышки», — говорится в сообщении.

Сейчас, по данным Shot, в небе над Киевом находится минимум 50 российских беспилотников.

Ранее сообщалось об ударах по Львовской области. По некоторым данным, они могли быть нанесены с применением «Орешника», однако официальной информации об этом не поступало.