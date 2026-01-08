Стало известно о возможной поездке Зеленского на встречу к Трампу на следующей неделе

Axios: Зеленский может встретиться с Трампом на следующей неделе

На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский может отправиться в США на встречу с американским лидером Дональдом Трампом, пишет Axios со ссылкой на украинских чиновников. По данным портала, там стороны могут завершить сделку по гарантиям для республики.

«Украинские чиновники сообщили Axios, что существует вероятность того, что Зеленский отправится в США на следующей неделе для встречи с Трампом и завершения соглашения о гарантиях безопасности», — говорится в материале. Уточняется, что в ином случае встреча двух лидеров может состояться в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

Ранее Зеленский заявил, что партнеры Киева способны открутить нос России.