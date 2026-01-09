Трамп: США вернут отданные Байденом Киеву деньги через сделку по металлам

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News сообщил, что ему потребовалось приложить значительные усилия для возврата Киевом средств, переданных ему по итогам сделки с редкоземельными металлами, которая была инициирована его предшественником Джо Байденом.

«Байден дал им 350 миллиардов долларов, можете представить, мы не получили назад ничего из этого. Но я, вообще-то, заключил сделку по редкоземельным металлам», — отметил он.

По его словам, он рассматривает соглашение с Украиной как крайне справедливое, в рамках которого США получат возврат своих финансовых средств.

«Пришлось поработать, чтобы вернуть деньги назад», — заключил Трамп.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина превратилась в донора почвы, органов и редкоземельных металлов для Великобритании.