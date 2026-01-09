Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:57, 9 января 2026Мир

Трамп нашел способ вернуть отданные Байденом Киеву деньги

Трамп: США вернут отданные Байденом Киеву деньги через сделку по металлам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News сообщил, что ему потребовалось приложить значительные усилия для возврата Киевом средств, переданных ему по итогам сделки с редкоземельными металлами, которая была инициирована его предшественником Джо Байденом.

«Байден дал им 350 миллиардов долларов, можете представить, мы не получили назад ничего из этого. Но я, вообще-то, заключил сделку по редкоземельным металлам», — отметил он.

По его словам, он рассматривает соглашение с Украиной как крайне справедливое, в рамках которого США получат возврат своих финансовых средств.

«Пришлось поработать, чтобы вернуть деньги назад», — заключил Трамп.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина превратилась в донора почвы, органов и редкоземельных металлов для Великобритании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине говорят об ударе «Орешником» по Львовщине. Мощнейшие взрывы слышали по всей области и даже в соседнем регионе

    «Неоколониальные замашки». О чем заявили Россия и Китай после захвата танкера в Атлантике

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Трамп описал собственную «доктрину Донро»

    Украинский пленный рассказал о массовом бегстве солдат из учебных центров ВСУ

    Более 550 тысяч жителей российского региона остались без света после атаки ВСУ

    Американский журналист отреагировал на включение в базу «Миротворца»

    Небо над Львовщиной окрасилось в красный цвет после предполагаемого удара «Орешником»

    Аналитик объяснил желание Европы разместить свои силы на Украине

    Трамп нашел способ вернуть отданные Байденом Киеву деньги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok