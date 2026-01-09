Трамп отказался отвечать на вопрос о разговоре с Путиным после захвата российского танкера

Трамп заявил о разгрузке нефти с захваченного танкера Marinera

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что с захваченного танкера Marinera уже разгружают нефть.

Глава Белого дома отказался отвечать на вопрос, говорил ли он с российским лидером Владимиром Путиным после захвата судна.

«Я не хочу говорить этого», — заявил глава Белого дома. Он также сообщил, что решение о захвате не было для него трудным.

8 января МИД России выразил протест США в связи с преследованием нефтяного танкера Marinera, а также призвал Белый дом вернуться к нормам права и немедленно прекратить незаконные действия против судна.

7 января военные и береговая охрана США захватили судно Marinera, которое шло под российским флагом. Власти РФ заявили, что танкер имел временное разрешение на хождение под флагом страны. Известно, что на борту находились двое россиян.

