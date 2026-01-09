Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:09, 9 января 2026Мир

Трамп отказался отвечать на вопрос о разговоре с Путиным после захвата российского танкера

Трамп заявил о разгрузке нефти с захваченного танкера Marinera
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПротесты в России
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что с захваченного танкера Marinera уже разгружают нефть.

Глава Белого дома отказался отвечать на вопрос, говорил ли он с российским лидером Владимиром Путиным после захвата судна.

«Я не хочу говорить этого», — заявил глава Белого дома. Он также сообщил, что решение о захвате не было для него трудным.

8 января МИД России выразил протест США в связи с преследованием нефтяного танкера Marinera, а также призвал Белый дом вернуться к нормам права и немедленно прекратить незаконные действия против судна.

7 января военные и береговая охрана США захватили судно Marinera, которое шло под российским флагом. Власти РФ заявили, что танкер имел временное разрешение на хождение под флагом страны. Известно, что на борту находились двое россиян.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине говорят об ударе «Орешником» по Львовщине. Мощнейшие взрывы слышали по всей области и даже в соседнем регионе

    «Неоколониальные замашки». О чем заявили Россия и Китай после захвата танкера в Атлантике

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Трамп нашел способ вернуть отданные Байденом Киеву деньги

    В США сделали неутешительный прогноз для Европы на случай войны с Россией

    Скончалась одна из самых высоких баскетболисток в истории

    Трамп рассказал о связи операции в Венесуэле и мести Рубио

    Пленный украинец предложил Западу тактику по завершению конфликта

    В США назвали самоубийством возможный ввод западных войск на Украину

    Трамп высказался о дедлайне урегулирования на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok