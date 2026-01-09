Трамп заявил о важности владения Гренландией

Трамп: Владение Гренландией психологически необходимо для успеха

Президент США Дональд Трамп, рассуждая о вопросе территориальной принадлежности Гренландии, заявил, что важно, кто именно владеет островом. Его слова приводит газета The New York Times.

«Владение имеет огромное значение..., как мне кажется, это психологически необходимо для успеха. Я думаю, что владение дает вам нечто такое, чего нельзя получить, если вы говорите об аренде или договоре», — пояснил американский лидер. Он добавил, что владельцу острова становятся доступны возможности и детали, которые нельзя получить, «просто подписав документ».

Ранее Трамп не ответил прямо на вопрос, важнее ли ему сохранить НАТО или получить контроль над Гренландией.