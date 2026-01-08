Трех украинок обвинили в хулиганстве за прослушивание русских песен

На Украине трех девушек обвинили в хулиганстве за прослушивание русских песен

Прослушивание русских песен обернулось для трех украинок привлечением к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления полиции Киева.

Как стало известно, девушки выложили в социальные сети видеозаписи, на которых они едут по ночному городу и слушают песни «Москва никогда не спит» и «Матушка-земля». Кроме того, девушки подпевали. Эти кадры полицейские обнаружили в ходе мониторинга интернета.

Правоохранителям удалось личности «нарушительниц» — автором видео оказалась 21-летняя девушка, две другие участницы — девушки в возрасте 22 и 24 лет. Все они проживают в столице Украины.

«Полицейские составили в отношении правонарушительниц административные протоколы по статье 173 КУоАП — мелкое хулиганство», — говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас с ними общаются сотрудники Службы безопасности Украины.

Ранее депутат Одесского областного совета от партии «Батькивщина» Андрей Бабенко посетил строящийся объект и выгнал с него рабочих за то, что они слушали музыку на русском языке.