Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:34, 8 января 2026Бывший СССР

Трех украинок обвинили в хулиганстве за прослушивание русских песен

На Украине трех девушек обвинили в хулиганстве за прослушивание русских песен
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Прослушивание русских песен обернулось для трех украинок привлечением к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления полиции Киева.

Как стало известно, девушки выложили в социальные сети видеозаписи, на которых они едут по ночному городу и слушают песни «Москва никогда не спит» и «Матушка-земля». Кроме того, девушки подпевали. Эти кадры полицейские обнаружили в ходе мониторинга интернета.

Правоохранителям удалось личности «нарушительниц» — автором видео оказалась 21-летняя девушка, две другие участницы — девушки в возрасте 22 и 24 лет. Все они проживают в столице Украины.

«Полицейские составили в отношении правонарушительниц административные протоколы по статье 173 КУоАП — мелкое хулиганство», — говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас с ними общаются сотрудники Службы безопасности Украины.

Ранее депутат Одесского областного совета от партии «Батькивщина» Андрей Бабенко посетил строящийся объект и выгнал с него рабочих за то, что они слушали музыку на русском языке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко поблагодарил Трампа из-за Венесуэлы

    «Очередь дошла до малышей». В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания провидцев на 2026 год

    Снежная буря накрыла Москву

    США предложили выплаты жителям Гренландии взамен на их отделение от Дании

    Немецкий политик пообещала побриться налысо в случае провала на выборах

    Трех украинок обвинили в хулиганстве за прослушивание русских песен

    Посольство США в Киеве предупредило о возможном серьезном воздушном ударе в ближайшие дни

    Стало известно о продвижении российских военных в Запорожской области

    В США предрекли Венесуэле скорое банкротство

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok