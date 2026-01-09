Реклама

Россия
12:28, 9 января 2026РоссияЭксклюзив

В России объяснили применение «Орешника» для удара по объектам Украины

Депутат Колесник об ударе «Орешником»: Это еще цветочки, а ягодки будут впереди
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Удар ракетным комплексом «Орешник» — это еще цветочки, а ягодки будут впереди, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» депутат объяснил применение российского оружия для атаки на объекты Украины.

«Многие почему-то не верили и считали, что у нас только один комплекс "Орешника". У нас их несколько. Мы нанесли удар по газохранилищу. Как правило, газохранилища находятся на большой глубине. Поэтому наиболее эффективны для уничтожения таких хранилищ как раз такие ракетные комплексы, как "Орешник". Поэтому его и применили», — заявил Колесник.

Удар был действительно тяжелый, но еще не страшный. То есть это еще цветочки, а ягодки будут впереди

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы страны нанесли удар ракетным комплексом «Орешник» по Украине. В ведомстве заявили, что атака стала ответом на попытку Киева поразить резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года.

В Минобороны не уточнили, где и что именно поразил «Орешник», но подчеркнули, что все цели удара достигнуты.

