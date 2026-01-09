Реклама

20:23, 9 января 2026Мир

В России показали фигурки Мадуро и его жены в образах супергероев

Симоньян показала подаренные фигурки с Мадуро и его женой в образах супергероев
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Telegram-канал «Маргарита Симоньян»

Главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян показала, как выглядят игрушечные фигурки, подаренные ей президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Их фотографию она в пятницу, 9 января, разместила у себя в Telegram-канале.

Фигурки с лицами Мадуро и его супруги Силии выполнены в образах супергероев. У них, как подчеркнула Симоньян, есть свои имена — «Супербиготе (супер усы) и его железный кулак» и «Силита».

Именно с такими фигурками в руках граждане Венесуэлы сегодня выходят на митинги в поддержку президента страны, отметила глава RT.

Ранее в России рассказали о возвращении мира в XIX век из-за действий США. По словам спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, операция страны в Венесуэле и ее угроза Ирану отбрасывают мир во времена, предшествующие Гаагской конференции 1899 года. Вновь вступает в действие принцип «сильный всегда прав», добавил он.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее назвал операцию Соединенных Штатов в Венесуэле и похищение президента страны Мадуро «вселенской катастрофой» в международных отношениях.

