В России спрогнозировали редкий парад планет

Астрономы предсказали редчайший парад планет 22 января 2026 года

Редчайший парад планет, когда Венера, Марс и Меркурий выстроятся в ряд с одной стороны от Солнца, ожидается 22 января. Информацию об этом опубликовала в Telegram-канале Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Следующее такое сближение произойдет только через 12 лет, в сентябре 2038 года, добавили астрономы. Оно, однако, будет более широким — в пределах десяти градусов.

Парад планет, ожидающийся в этом месяце, по их словам, предполагает сближение на угол около трех градусов. В результате должна образоваться симметричная фигура, добавили там, назвав предстоящее сближение уникальным для 21-го века.

Коронографы уже заметили на своих снимках планету Меркурий. Марс и Венера, по их словам, пока не видны из-за их нахождения близко к Солнцу, но их ожидают через несколько дней.

Ранее сообщалось о том, что большой парад планет пройдет 28 февраля 2026 года. В ряд в этот день выстроятся сразу шесть планет: Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, Венера и Меркурий. Также на небе в этот день должна появиться ярко освещенная Луна. Как правильно наблюдать за таким явлением — в материале «Ленты.ру».