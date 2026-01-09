Реклама

12:46, 9 января 2026Россия

В России вырос размер штрафов за навязывание допуслуг

Юрлиц в России будут штрафовать на 500 тысяч рублей за навязывание допуслуг
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В России с 9 января вырос размер штрафов за навязывание дополнительных услуг и товаров потребителям. Информация об этом опубликована на сайте Госдумы.

Согласно изменениям, внесенным в ст. 14.8 КоАП РФ, ответственность за подобные правонарушения подняли до 150 тыс. рублей для должностных лиц, и до 500 тысяч рублей для юрлиц.

С 2022 по 2024 годы количество ситуаций, когда потребителям навязывали такие услуги, только росло, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В 2022 году в стране, по его словам, было зафиксировано 782 таких кейса, в 2023 году — 3,1 тысячи, а в 2024-м — 4,1 тысячи.

Как правило, дополнительные опции россиянам навязывают при покупке билетов на самолет и поезд, в процессе получения банковских услуг, а также при обращении за медицинской помощью, подчеркнул Володин. С апреля прошлого года власти законодательно запретили навязывать такие услуги клиентам, напомнил он. Ужесточение штрафов за такие нарушения должно, по его словам, увеличить защищенность граждан от недобросовестных действий компаний и лиц, оказывающих те или иные услуги.

Ранее о введении нового штрафа с 9 января предупредили российских водителей. По словам члена комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгения Машарова, им теперь грозит ответственность за неправильную тонировку на автомобилях, в т.ч. тех, которые ввезены на территорию страны на время. Это позволит устранить законодательные пробелы в отношении автолюбителей, приехавших в Россию на ограниченный период, пояснил он. Размер такого штрафа составит 500 рублей.

