Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:04, 9 января 2026Россия

В российском регионе закрылись все алкомаркеты

В Вологодской области закрылись все 610 алкомаркетов
Алина Черненко

Фото: Stockah / Shutterstock / Fotodom

В Вологодской области закрылись все 610 алкомаркетов — они прекратили реализацию спиртного или перепрофилировались. Об этом написал губернатор российского региона Георгий Филимонов в Telegram-канале.

Чиновник подчеркнул, что понятия «алкомаркет» на территории области больше не существует. Так, все магазины сети «Бристоль» были переименованы в «Б-продукты» и поменяли ассортимент — в общей массе товаров остается только 20 процента алкогольных напитков, которые представлены в отдельных залах. Сеть магазинов «Красное & Белое» более чем полгода не торгует спиртным и приобретает новые вывески, а сеть «Северный градус» работает под названием «Каждая покупка в радость».

Филимонов добавил, что, помимо этого, в Вологодской области переформатируют «наливайки». Уже 75 из 125 таких точек было закрыто или переделано в формат кафе.

«Это результат, в том числе, нашей программы поддержки "5:3:3". Льготные займы в размере до пяти миллионов рублей под три процента на три года мы выдаем бизнесу на смену профиля работы — открытия вместо "наливаек" заведений общепита. В прошлом году выдано 16 займов на сумму 60,1 миллиона рублей», — подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области введут запрет на продажу алкоголя в прикассовой зоне магазинов. Эта мера призвана исключить практику импульсивных покупок спиртного.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЕС отреагировали на удар «Орешником» по Украине

    «Неоколониальные замашки». О чем заявили Россия и Китай после захвата танкера в Атлантике

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    В Москве приняли экстренные меры для очистки города от снега

    В российском регионе закрылись все алкомаркеты

    На Украине рассказали о проектах столетнего оборонного партнерства с одной страной НАТО

    В сочинских горах сошел сель

    Военный высказался о шансах запрошенных Зеленским западных ПВО перехватить «Орешник»

    Стало известно о проблемах со здоровьем у актера из известной рекламы 1990-х

    Кличко призвал киевлян покинуть город

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok