Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:00, 9 января 2026Мир

В США призвали учитывать территориальные приобретения России

Экс-советник Трампа Флинн призвал учитывать территориальные приобретения России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Майкл Флинн

Майкл Флинн. Фото: Reuters

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн призвал учитывать территориальные приобретения России. Его слова приводит РИА Новости.

Флинн заявил, что территориальные приобретения Москвы следует учитывать при урегулировании конфликта на Украине. «Есть территории, которые перешли к России, и это должно быть учтено в любом мирном соглашении, которое будет разработано», — отметил он.

Эксперт добавил, что переговоры по урегулированию конфликта следует вести в честном и максимально прозрачном ключе.

Ранее спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер передали спецпредставителю президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главе РФПИ Кириллу Дмитриеву согласованный с Украиной проект мирного плана для передачи Владимиру Путину. Об этом написал портал Axios.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине говорят об ударе «Орешником» по Львовщине. Мощнейшие взрывы слышали по всей области и даже в соседнем регионе

    «Неоколониальные замашки». О чем заявили Россия и Китай после захвата танкера в Атлантике

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Назван способ вернуть деньги за неиспользованный подарочный сертификат

    Картайзер назвал будущее НАТО неопределенным из-за политики США

    В США призвали учитывать территориальные приобретения России

    На Солнце зафиксировали крупный взрыв

    В Иране демонстранты подожгли здание КСИР

    Раскрыта тактика ВСУ на краснолиманском направлении

    Европейский депутат заявил о деградации правящего класса на Западе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok