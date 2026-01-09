В США призвали учитывать территориальные приобретения России

Экс-советник Трампа Флинн призвал учитывать территориальные приобретения России

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн призвал учитывать территориальные приобретения России. Его слова приводит РИА Новости.

Флинн заявил, что территориальные приобретения Москвы следует учитывать при урегулировании конфликта на Украине. «Есть территории, которые перешли к России, и это должно быть учтено в любом мирном соглашении, которое будет разработано», — отметил он.

Эксперт добавил, что переговоры по урегулированию конфликта следует вести в честном и максимально прозрачном ключе.

Ранее спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер передали спецпредставителю президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и главе РФПИ Кириллу Дмитриеву согласованный с Украиной проект мирного плана для передачи Владимиру Путину. Об этом написал портал Axios.