Спецпредставители США передали Дмитриеву согласованный с Украиной проект мирного плана

Axios: Уиткофф и Кушнер передали Дмитриеву согласованный с Киевом мирный план

Спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер передали спецпредставителю президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кириллу Дмитриеву согласованный с Украиной проект мирного плана для передачи президенту РФ Владимиру Путину, сообщает Axios со ссылкой на источник.

Источник отметил, что после достижения соглашения с Украиной почти по всем аспектам плана Белый дом хочет получить четкий ответ от Путина по этому предложению.

Ранее сообщалось, что Дмитриев был в Париже 7 января. Отмечается, что Елисейский дворец опроверг информацию о визите Дмитриева в резиденцию французского президента, которая расположена рядом с американским представительством в Париже.