В США раскрыли цель отправки самолета Госдепа в Венесуэлу

CNN: США направили делегацию в Венесуэлу для возобновления работы посольства

Делегация Государственного департамента США прибыла в Венесуэлу для оценки перспектив возобновления работы американского посольства в Каракасе. Такую цель назвал CNN со ссылкой на источник в администрации США.

Как отмечает телеканал, в 2019 году США отозвали дипломатов и приостановили работу посольства в Каракасе. В состав делегации вошли сотрудники американского подразделения по делам Венесуэлы, базирующегося в Колумбии, а также исполняющий обязанности посла США в Колумбии Джон Макнамара. Это первый визит американских дипломатов после военной операции Вашингтона по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

По словам высокопоставленного представителя Госдепартамента США, ведомство «готовится к возобновлению работы» посольства в Венесуэле, на случай, если американский лидер Дональд Трамп примет такое решение.

Ранее стало известно, что самолет, принадлежащий Государственному департаменту США, приземлился в международном аэропорту Каракаса. Примерно за час до этого он вылетел из города Виллемстад, расположенного на принадлежащем Нидерландам острове Кюрасао, в 80 километрах от берегов Венесуэлы.