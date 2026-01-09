Реклама

В США раскрыли цель отправки самолета Госдепа в Венесуэлу

CNN: США направили делегацию в Венесуэлу для возобновления работы посольства
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Делегация Государственного департамента США прибыла в Венесуэлу для оценки перспектив возобновления работы американского посольства в Каракасе. Такую цель назвал CNN со ссылкой на источник в администрации США.

Как отмечает телеканал, в 2019 году США отозвали дипломатов и приостановили работу посольства в Каракасе. В состав делегации вошли сотрудники американского подразделения по делам Венесуэлы, базирующегося в Колумбии, а также исполняющий обязанности посла США в Колумбии Джон Макнамара. Это первый визит американских дипломатов после военной операции Вашингтона по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

По словам высокопоставленного представителя Госдепартамента США, ведомство «готовится к возобновлению работы» посольства в Венесуэле, на случай, если американский лидер Дональд Трамп примет такое решение.

Ранее стало известно, что самолет, принадлежащий Государственному департаменту США, приземлился в международном аэропорту Каракаса. Примерно за час до этого он вылетел из города Виллемстад, расположенного на принадлежащем Нидерландам острове Кюрасао, в 80 километрах от берегов Венесуэлы.

