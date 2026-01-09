Реклама

В ударе «Орешником» по Украине увидели сигнал для НАТО

Дизен: Удар «Орешником» по Украин стал предупреждением для НАТО
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Удар российской баллистической ракетой «Орешник» по Украине стал сигналом для стран НАТО. Таким мнением в социальной сети X поделился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, увидевший в этом событии признаки эскалации.

«Россия ночью нанесла удар по Украине ракетой "Орешник". Это предупреждение НАТО, поскольку мы стремительно продвигаемся вверх по лестнице эскалации», — написал Дизен.

Он добавил, что в мае 2024 года НАТО атаковало российскую стратегическую систему раннего предупреждения о ядерной угрозе, а в июне 2025-го — российские ядерные бомбардировщики. Наконец, в декабре 2025 года ЦРУ, по мнению Дизена, участвовало в атаке на центр управления ядерным оружием в резиденции российского лидера Владимира Путина в Новгородской области.

«Ни одна из этих целей не имеет отношения к прокси-войне на Украине. На самом деле это испытательные удары по ядерным возможностям России. Мы очень близки к прямой войне, а ракеты "Орешник" обладают огромной мощностью и их невозможно остановить. Аргументы о том, что Россия заслуживает этих атак, или утверждения о том, что Украина проводит эти атаки самостоятельно, совершенно бессмысленны и обманчивы», — заключил Дизен.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что удар ракетным комплексом «Орешник» — «это еще цветочки, а ягодки будут впереди». Он также объяснил применение российского оружия для атаки на объекты Украины.

