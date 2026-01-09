В Верховной Раде сообщили об отключении отопления

Депутат Железняк: В Верховной Раде Украины отключили отопление и водоснабжение

В Верховной Раде Украины отключили отопление и водоснабжение. Об этом рассказал народный депутат, представитель оппозиционной партии «Голос» Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Просто скажу, что в Раде (по крайней мере, в Комитете [по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики]) нет ни отопления, ни воды тоже», — написал он.

По словам народного депутата, электричество в украинском парламенте на данный момент не отключено. При этом о причинах сбоев и восстановлении тепло- и водоснабжения Ярослав Железняк не рассказал.

Ранее депутат Железняк заметил, что в 2025 году так и не состоялось ежегодное послание президента Украины Владимира Зеленского к Верховной Раде. При этом он указал, что выступление готовилось еще с сентября.