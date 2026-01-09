В Южной Корее заявили о возможности избежать жертв при крушении самолета в аэропорту

Депутат парламента Южной Кореи: Жертвы крушения Jeju Air могли бы выжить

В Южной Корее заявили о возможности избежать жертв при крушении самолета авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муан в декабре 2024 года. Такое мнение высказала депутат парламента от оппозиции Ким Ын Хе, ее слова приводит Reuters.

Моделирование, представленное в отчете, который был подготовлен по заказу правительственной комиссии по расследованию авиационных и железнодорожных аварий, показало, что люди на борту лайнера могли бы выжить, если бы в конце взлетно-посадочной полосы (ВПП) не было бетонного насыпного сооружения. Специалисты установили, что первоначальный удар самолета о ВПП был недостаточно сильным, чтобы вызвать серьезные травмы, и борт проскользил бы по земле около 770 метров, если бы не установленный барьер.

Самолет Boeing, летевший в Южную Корею из Таиланда, совершил аварийную посадку на брюхо и выкатился за пределы ВПП в международном аэропорту Муан 29 декабря 2024 года. Жертвами авиакатастрофы стали 179 человек. Единственными выжившими оказались две бортпроводницы, находившиеся в самом конце салона.

