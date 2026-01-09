Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:16, 9 января 2026Путешествия

В Южной Корее заявили о возможности избежать жертв при крушении самолета в аэропорту

Депутат парламента Южной Кореи: Жертвы крушения Jeju Air могли бы выжить
Алина Черненко

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

В Южной Корее заявили о возможности избежать жертв при крушении самолета авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муан в декабре 2024 года. Такое мнение высказала депутат парламента от оппозиции Ким Ын Хе, ее слова приводит Reuters.

Моделирование, представленное в отчете, который был подготовлен по заказу правительственной комиссии по расследованию авиационных и железнодорожных аварий, показало, что люди на борту лайнера могли бы выжить, если бы в конце взлетно-посадочной полосы (ВПП) не было бетонного насыпного сооружения. Специалисты установили, что первоначальный удар самолета о ВПП был недостаточно сильным, чтобы вызвать серьезные травмы, и борт проскользил бы по земле около 770 метров, если бы не установленный барьер.

Самолет Boeing, летевший в Южную Корею из Таиланда, совершил аварийную посадку на брюхо и выкатился за пределы ВПП в международном аэропорту Муан 29 декабря 2024 года. Жертвами авиакатастрофы стали 179 человек. Единственными выжившими оказались две бортпроводницы, находившиеся в самом конце салона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила «Орешником» по Украине

    «Неоколониальные замашки». О чем заявили Россия и Китай после захвата танкера в Атлантике

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Трамп анонсировал наземную спецоперацию еще в одной стране

    Раскрыта обстановка в аэропортах Москвы на фоне аномального снегопада

    В Южной Корее заявили о возможности избежать жертв при крушении самолета в аэропорту

    Трампу напомнили о принадлежности Тайваня

    Названа скорость ударившей по Львовской области ракеты

    Украина созовет Совбез ООН из-за удара «Орешником» по Львовской области

    Одна исламская страна захотела увеличить поток туристов из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok