Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:39, 9 января 2026Мир

Венесуэла объявила о начале дипломатического процесса с США

CNN: Венесуэла заявила о начале предварительного дипломатического процесса с США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Fausto Torrealba / Reuters

Власти Венесуэлы объявила о начале «предварительного дипломатического процесса» с Соединенными Штатами. Об этом сообщает CNN.

Министерство иностранных дел южноамериканской страны заявило, что данный процесс направлен на «восстановление дипломатических представительств в обеих странах», а также на устранение последствий «агрессии и похищения» президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.

Также отмечается, что делегация венесуэльских дипломатов отправится в Соединенные Штаты «для выполнения соответствующих обязанностей».

Ранее делегация Государственного департамента США прибыла в Венесуэлу для оценки перспектив возобновления работы американского посольства в Каракасе. В ее состав вошли сотрудники американского подразделения по делам Венесуэлы, базирующегося в Колумбии, а также исполняющий обязанности посла США в Колумбии Джон Макнамара.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США сделали предупреждение после удара «Орешника» по Львовской области

    Россия ответила Киеву «Орешником» на атаку на резиденцию Путина. Что важно знать про оружие, которое потрясло Запад

    США выкачивают нефть с танкера Marinera. Российских моряков отпустили, украинских — нет

    Макрон созвал парламент для ввода войск на Украину

    В ООН прокомментировали захват США еще одного танкера

    В МИД Турции рассказали о предложении США к Мадуро перед атакой

    Самолет застрял в сугробе в аэропорту Москвы

    США пригрозили Британии санкциями

    В США заявили об ожидании на Украине удара «Орешника»

    На Украине запретили программы российской компании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok