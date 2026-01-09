Венесуэла объявила о начале дипломатического процесса с США

CNN: Венесуэла заявила о начале предварительного дипломатического процесса с США

Власти Венесуэлы объявила о начале «предварительного дипломатического процесса» с Соединенными Штатами. Об этом сообщает CNN.

Министерство иностранных дел южноамериканской страны заявило, что данный процесс направлен на «восстановление дипломатических представительств в обеих странах», а также на устранение последствий «агрессии и похищения» президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.

Также отмечается, что делегация венесуэльских дипломатов отправится в Соединенные Штаты «для выполнения соответствующих обязанностей».

Ранее делегация Государственного департамента США прибыла в Венесуэлу для оценки перспектив возобновления работы американского посольства в Каракасе. В ее состав вошли сотрудники американского подразделения по делам Венесуэлы, базирующегося в Колумбии, а также исполняющий обязанности посла США в Колумбии Джон Макнамара.