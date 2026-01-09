Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:08, 9 января 2026Экономика

Во Франции 380 тысяч домов остались без света из-за мощного циклона «Горетти»

Во Франции 380 тысяч домов остались без света из-за циклона «Горетти»
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Hugh Hastings / Getty Images

Во Франции циклон «Горетти» оставил без электричества 380 тысяч домов. В основном он затронул регион Нормандия на северо-западе. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

В материале говорится, что без электричества остаются 380 000 домов. Также затронуты оказались 21 000 домов в Бретани на северо-западе Франции. Света нет и в 18 500 домах в Пикардии и 13 500 домах в Иль-де-Франс.

Ранее стало известно, что в 2026 году на Земле ожидается много магнитных бурь.

Также на Камчатке из-за сильного снежного шторма примерно 5500 человек находились без электричества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев заявил о бурном начале 2026 года

    «Неоколониальные замашки». О чем заявили Россия и Китай после захвата танкера в Атлантике

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Владелец наркошопа из России одолжил партнеру сотни тысяч рублей и пропал в Таиланде

    Американский хоккеист рассказал об удивлении родственников от России

    Половина домов в Киеве осталась без тепла из-за повреждения инфраструктуры

    Разыскиваемого за вымогательство россиянина арестовали в Таиланде

    Бывший советник Трампа рассказал о коррумпированности Зеленского

    У дома в Хамовниках заметили автомобиль с Долиной

    Лурье не приняла квартиру Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok