Во Франции 380 тысяч домов остались без света из-за мощного циклона «Горетти»

Во Франции 380 тысяч домов остались без света из-за циклона «Горетти»

Во Франции циклон «Горетти» оставил без электричества 380 тысяч домов. В основном он затронул регион Нормандия на северо-западе. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

В материале говорится, что без электричества остаются 380 000 домов. Также затронуты оказались 21 000 домов в Бретани на северо-западе Франции. Света нет и в 18 500 домах в Пикардии и 13 500 домах в Иль-де-Франс.

