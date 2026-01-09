Военный высказался о шансах запрошенных Зеленским западных ПВО перехватить «Орешник»

Военный Дандыкин: Для борьбы с «Орешником» существующие ПВО не работают

Для борьбы с российской баллистической ракетой «Орешник» существующие средства противоракетной (ПРО) и противовоздушной (ПВО) обороны не работают, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Так в разговоре с «Лентой.ру» специалист высказался о шансах запрошенных президентом Украины Владимиром Зеленским западных средств ПВО перехватить оружие.

«Для борьбы с "Орешником" существующие средства противоракетной и противовоздушной обороны не работают. Гиперзвуковые блоки они поймать не могут. Хотя они сказали, что поймали, но это все блеф. "Орешник" сбить невозможно. Невозможно сбить его гиперзвуковые блоки, которые идут с огромной скоростью — порядка десяти и больше махов», — рассказал Дандыкин.

Ранее Зеленский запросил у стран Запада средства противовоздушной обороны, комментируя удар российским ракетным комплексом «Орешник».

Вооруженные силы России нанесли удар ракетным комплексом по Украине в ночь на 9 января. В ведомстве подтвердили, что атака стала ответом на попытку Киева поразить резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области в конце декабря 2025 года.