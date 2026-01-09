Реклама

ВСУ атаковали объект инфраструктуры еще в одном российском городе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Орлу. В результате повреждения получил объект коммунальной инфраструктуры, рассказал в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

«В настоящее время производится перезапуск систем водо- и теплоснабжения Заводского, Северного и Железнодорожного районов города», — написал чиновник. Кроме того, он отметил, что в Советском районе в ближайшие несколько часов ожидается падение уровня теплоносителя.

Аварийные бригады уже приступили к ремонтным работам. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и правоохранители.

Ранее ВСУ нанесли удар ракетами по Белгороду. В результате в городе произошел блэкаут.

