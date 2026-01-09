Реклама

ВСУ получили бракованные мины на миллионы долларов

Частная компания поставила ВСУ бракованные мины на 13,5 миллиона долларов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Неназванная частная компания поставила Вооруженным силам Украины (ВСУ) бракованные мины на 13,5 миллиона долларов. Подробности расследования сообщаются в Telegram-канале офиса генерального прокурора страны.

«По данным следствия, частная компания заключила с Департаментом военно-технической политики Минобороны, Агентством оборонных закупок и командованием Сил логистики ВСУ пять государственных контрактов на поставку мин разных типов. Часть продукции фактически получена, однако, согласно выводам судебных экспертиз, поставленные мины непригодны для использования и опасны», — сообщили в ведомстве.

При этом по нескольким другим контрактам поставок и вовсе не было, благодаря чему предполагаемые организаторы схемы присвоили еще 57,3 миллиона долларов. Таким образом общий ущерб от действий преступников составил 70,8 миллиона.

«В рамках производства сообщено о подозрении десяти лицам, четверо из них задержаны. Среди подозреваемых представители частной компании-поставщика, ее руководящего состава, бухгалтерской службы, руководитель предприятия-соисполнителя и должностные лица военных представительств», — отметили в офисе генпрокурора.

Ранее сообщалось, что украинское предприятие, поставлявшее на фронт бракованные мины, получило государственный заказ на 59 миллиардов гривен. Тогда речь шла о Павлоградском химическом заводе.

