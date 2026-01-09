ВСУ получили бракованные мины на миллионы долларов

Частная компания поставила ВСУ бракованные мины на 13,5 миллиона долларов

Неназванная частная компания поставила Вооруженным силам Украины (ВСУ) бракованные мины на 13,5 миллиона долларов. Подробности расследования сообщаются в Telegram-канале офиса генерального прокурора страны.

«По данным следствия, частная компания заключила с Департаментом военно-технической политики Минобороны, Агентством оборонных закупок и командованием Сил логистики ВСУ пять государственных контрактов на поставку мин разных типов. Часть продукции фактически получена, однако, согласно выводам судебных экспертиз, поставленные мины непригодны для использования и опасны», — сообщили в ведомстве.

При этом по нескольким другим контрактам поставок и вовсе не было, благодаря чему предполагаемые организаторы схемы присвоили еще 57,3 миллиона долларов. Таким образом общий ущерб от действий преступников составил 70,8 миллиона.

«В рамках производства сообщено о подозрении десяти лицам, четверо из них задержаны. Среди подозреваемых представители частной компании-поставщика, ее руководящего состава, бухгалтерской службы, руководитель предприятия-соисполнителя и должностные лица военных представительств», — отметили в офисе генпрокурора.

Ранее сообщалось, что украинское предприятие, поставлявшее на фронт бракованные мины, получило государственный заказ на 59 миллиардов гривен. Тогда речь шла о Павлоградском химическом заводе.