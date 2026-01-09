Депутат ЕП Шуленбург: Ненависть к России привела к деградации элиты на Западе

Ненависть к России привела к полной деградации правящего класса в западных странах, заявил депутат Европарламента (ЕП) от Германии Михаэль фон дер Шуленбург в интервью Гленну Дизену, которое опубликовано на его YouTube-канале.

По его словам, премьер-министр Дании Метте Фредериксен произнесла речь, «полную ненависти невероятных масштабов». По мнению депутата, она должна понимать: на самом деле не Россия, а США заберут большой кусок Дании.

Шуленбург указал на популярную на Западе русофобию, которая лишает элиту рациональности и компетентности.

«Одержимость ненавистью к России разрушает все. Мы просто больше не можем мыслить рационально. <…> Мы видим, что в Европе теперь есть политический класс, который совершенно некомпетентен», — подчеркнул он.

Ранее российский дипломат Юлия Жданова рассказала о «русофобском угаре» Европы.