Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:27, 9 января 2026Мир

Европейский депутат заявил о деградации правящего класса на Западе

Депутат ЕП Шуленбург: Ненависть к России привела к деградации элиты на Западе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Ненависть к России привела к полной деградации правящего класса в западных странах, заявил депутат Европарламента (ЕП) от Германии Михаэль фон дер Шуленбург в интервью Гленну Дизену, которое опубликовано на его YouTube-канале.

По его словам, премьер-министр Дании Метте Фредериксен произнесла речь, «полную ненависти невероятных масштабов». По мнению депутата, она должна понимать: на самом деле не Россия, а США заберут большой кусок Дании.

Шуленбург указал на популярную на Западе русофобию, которая лишает элиту рациональности и компетентности.

«Одержимость ненавистью к России разрушает все. Мы просто больше не можем мыслить рационально. <…> Мы видим, что в Европе теперь есть политический класс, который совершенно некомпетентен», — подчеркнул он.

Ранее российский дипломат Юлия Жданова рассказала о «русофобском угаре» Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине говорят об ударе «Орешником» по Львовщине. Мощнейшие взрывы слышали по всей области и даже в соседнем регионе

    «Неоколониальные замашки». О чем заявили Россия и Китай после захвата танкера в Атлантике

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    На Солнце зафиксировали крупный взрыв

    В Иране демонстранты подожгли здание КСИР

    Раскрыта тактика ВСУ на краснолиманском направлении

    Европейский депутат заявил о деградации правящего класса на Западе

    В США предрекли скорый уход Зеленского

    Полковник СБУ уличил Зеленского в попытке отвлечь общество от коррупционного скандала

    Стала известна возможная цель удара ВС России по Киеву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok