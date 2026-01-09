Запорожец призывал лишать жизни российских военных

ФСБ: Задержан запорожец, призывавший лишать жизни российских военных

Запорожец в соцсетях призывал лишать жизни российских военных, из-за чего был задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Отмечается, что речь идет о жителе села Новониколаевка. В комментариях к публикации в Telegram о теракте против замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Ярослава Москалика, он опубликовал призыв к лишению российских военнослужащих жизни. По мнению следствия, он также оправдывал и пропагандировал терроризм.

«УФСБ России по Запорожской области совместно с СОБР "Смерч-А" управления Росгвардии по Запорожской области подозреваемый задержан», — сказано в сообщении.

Против запорожца возбудили дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее россиянин оказался под угрозой 20-летнего срока в колонии за комментарий в интернете. По мнению следствия, 48-летний житель Архангельска оправдывал и пропагандировал терроризм.