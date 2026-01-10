Реклама

Экономика
10:14, 10 января 2026Экономика

Адвокат Лурье раскрыла подробности о нарушениях сроков передачи квартиры Долиной

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Светлана Свириденко

Светлана Свириденко. Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Певица Лариса Долина не сможет передать спорную квартиру в Хамовниках покупательнице Полине Лурье до 20 января. Подробности о нарушении сроков процедуры приема-передачи недвижимости раскрыла адвокат Светлана Свириденко, передает РИА Новости.

По данным адвоката Лурье, Долина находится в отъезде и вернется только 20 января. При этом представитель певицы оказался не уполномочен подписывать документы о передаче квартиры.

«У нас есть право обратиться к судебным приставам», — напомнила представитель Лурье, добавив, что покупательница примет соответствующее решение до вторника, 13 января.

Ранее Свириденко рассказала о грубых нарушениях процедуры приема-передачи квартиры. В их числе — смена адреса регистрации Долиной, информация о которой не была отражена в акте приема-передачи квартиры.

