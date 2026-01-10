Реклама

03:30, 10 января 2026

Британия озвучила решение о подготовке к вводу войск на Украину

Британия завила о выделении £200 млн на подготовку к размещению войск на Украине
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Соединенное Королевство выделит 200 миллионов фунтов стерлингов (268 миллионов долларов — прим. «Ленты.ру») на подготовку к возможному размещению британских войск на Украине после прекращения огня. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили во время своего визита в Киев, передает ТАСС.

По его словам, средства будут направлены на финансирование подготовки к развертыванию многонациональных сил для Украины. Деньги должны пойти на модернизацию автомобилей, систем связи, внедрение новых средств противодействия дронам. Среди прочего, они выделены и на дополнительное оборудование для защиты личного состава «с целью обеспечить готовность войск к развертыванию в случае необходимости», отметил Хили.

Как уточнили в британском Минобороны, средства собираются изыскать из основного бюджета ведомства, а сам факт финансирования должен показать «союзникам и противникам Великобритании», что Лондон хочет возглавить многонациональные силы для Украины.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон созвал парламент для ввода войск на Украину. В ходе частной встречи с высшим руководством страны глава французской республики пытался убедить своих коллег и политических оппонентов в том, что инициативу нужно поддержать. Речь может идти о возможном включении шести тысяч военных в состав международного контингента из 10 тысяч человек с участием сил Великобритании.

