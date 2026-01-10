Реклама

15:49, 10 января 2026

Буданов пожаловался на коррупцию и дезертирство на Украине

Буданов: Коррупция и массовое дезертирство влияют на обороноспособность Украины
Виктория Кондратьева
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Коррупция в системе территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) и дезертирство негативно влияют на обороноспособность Украины. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

«Коррупция в системе ТЦК и СП, а также СЗЧ (самовольное оставление части — прим. «Ленты.ру») в войсках — проблемы, которые влияют на нашу обороноспособность», — написал он.

Буданов назвал недопустимыми злоупотребление должностными обязанностями и подрыв военной дисциплины в армии и пообещал подготовить эффективные решения этих проблем на уровне армейского и политического руководства страны.

Ранее стало известно, что командирам подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретили обсуждать кадровые решения украинского лидера Владимира Зеленского. Сообщалось, что соответствующее предупреждение разослал военным Генштаб ВСУ.

