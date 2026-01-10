Экс-глава МИД Австрии рассказала о глубоком кризисе Европы

Реклама

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Европейская политика находится в глубоком кризисе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Европейская политика находится в глубоком кризисе, поскольку люди боятся ей заниматься из-за угроз их личной безопасности. Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль, передает РИА Новости.

«Большинство правых партий (...) испытывают нехватку квалифицированных кадров. (...) Эти люди сейчас не хотят рисковать своей личной безопасностью. Если вы занимаетесь политикой, то находитесь под постоянной угрозой», — отметила она.

По словам Кнайсль, дефицит умелых кадров, вызванный проблемами в системах образования стран Европы, также привел к падению уровня европейских политических элит.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европейский союз (ЕС) должен напрямую говорить с Россией по вопросам, связанным с конфликтом на Украине. Однако, по ее словам, на данный момент неясно, кто именно из представителей ЕС будет поддерживать прямой диалог с Москвой.

