Интернет и СМИ
21:13, 10 января 2026Интернет и СМИ

Хакеры взломали Instagram и поставили под угрозу данные пользователей

Хакеры взломали Instagram, под угрозой оказались 17,5 млн аккаунтов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Фото: Freepik

Хакеры взломали социальную сеть Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Об этом сообщает Notebookcheck.

Уточняется, что под угрозой оказались данные 17,5 миллиона пользователей. Издания подчеркивает, что они могут быть использованы для фишинга и захвата аккаунтов, поэтому пользователям настоятельно рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию и быть внимательными к сообщениям.

Ранее Financial Times писала, что кибермошенники из КНР якобы взломали электронную почту сотрудников ключевых комитетов Конгресса США.

