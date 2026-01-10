Реклама

На Украине заявили о восстановлении электроснабжения в Киеве

Колесник: В Киеве восстановили электроснабжение всех потребителей
Евгений Силаев
Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве восстановили электроснабжение всех потребителей, украинская столица возвращается к плановым графикам отключений. Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник, его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По его словам, за сутки электроснабжение было восстановлено для 648 тысяч абонентов в Киеве. По мере восстановления снабжения аварийные отключения будут заменены на плановые, подчеркнул замминистра.

Днем 10 января в Киеве и Киевской области экстренно отключили электроэнергию. Кроме того, в ДТЭК подчеркнули, что в случае изменений потребителей будут оперативно информировать.

