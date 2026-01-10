В Киеве экстренно отключили электроэнергию

В Киеве и Киевской области отключили электроэнергию

В Киеве и Киевской области экстренно отключили электроэнергию. Соответствующую информацию сообщает украинский энергохолдинг «ДТЭК» в Telegram.

«Киев и Киевская область: по команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют», — говорится сообщение.

Кроме того, в ДТЭК подчеркнули, что в случае изменений потребителей будут оперативно информировать.

Ранее в январе около 100 тысяч семей остались без света в украинском регионе. Уточнялось, что без электричества осталась часть жителей левого берега Днепра, а также Саксаганский и частично Покровский районы Кривого Рога.