Бывший СССР
22:21, 10 января 2026Бывший СССР

НАБУ провело обыск у водителя Ермака

НАБУ провело обыск у водителя Андрея Ермака
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Handout / Reuters

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыск у водителя бывшего главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что у водителя изъяли телефоны и другие электронные носители. При этом НАБУ не намерено искусственно форсировать расследование.

«Хотя НАБУ обычно пытается объявлять подозрения в день обысков, это правило не обязательно. В частности, кум президента Алексей Чернышов узнал о сущности претензий антикоррупционных органов только через четыре месяца после обысков», — прокомментировал источник издания.

Ранее стало известно о большом коррупционном скандале в Киеве. Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) пришли с обыском к главе офиса Зеленского Андрею Ермаку.

После обысков Ермак подал в отставку, а украинский президент анонсировал перезагрузку офиса.

