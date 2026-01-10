Назван неочевидный продукт для борьбы с лишним весом и заболеваниями ЖКТ

Терапевт Прокофьев: Яблочный уксус поможет снизить лишний вес и вылечить ЖКТ

Врач-терапевт Денис Прокофьев в разговоре с радио Sputnik заявил о неожиданной пользе яблочного уксуса — он снижает вес и помогает нейтрализовать бактерии. Однако употреблять уксус надо осторожно, чтобы наоборот не навредить себе.

У яблочного уксуса, по словам Прокофьева, есть хорошие антимикробные свойства, и все патогенные бактерии, которые могут попасть в организм вместе с едой, умирают.

«Но тут все зависит от количества, не больше одной столовой ложки на приготовление блюд. И, конечно, ни в коем случае в чистом виде уксус не употребляется. Также, когда нет совсем ничего под рукой, им можно обрабатывать какие-то бактериальные раны, просто нанося на ватный диск», — пояснил терапевт.

Прокофьев также добавил, что важно помнить и о том, что яблочный уксус — это в первую очередь кислота, которая в неправильном количестве опасна для желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

«С одной стороны, она может санировать ЖКТ, справляясь с патогенными бактериями. С другой стороны, самые большие осторожности и противопоказания употребление яблочного уксуса, либо любого другого – это язвенная болезнь желудка в хронической стадии, стадия обострения гастритов и любых любые эрозивных поражений ЖКТ», — заключил Денис Прокофьев.

