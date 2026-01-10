Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
23:48, 10 января 2026Наука и техника

Назван неочевидный продукт для борьбы с лишним весом и заболеваниями ЖКТ

Терапевт Прокофьев: Яблочный уксус поможет снизить лишний вес и вылечить ЖКТ
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Врач-терапевт Денис Прокофьев в разговоре с радио Sputnik заявил о неожиданной пользе яблочного уксуса — он снижает вес и помогает нейтрализовать бактерии. Однако употреблять уксус надо осторожно, чтобы наоборот не навредить себе.

У яблочного уксуса, по словам Прокофьева, есть хорошие антимикробные свойства, и все патогенные бактерии, которые могут попасть в организм вместе с едой, умирают.

«Но тут все зависит от количества, не больше одной столовой ложки на приготовление блюд. И, конечно, ни в коем случае в чистом виде уксус не употребляется. Также, когда нет совсем ничего под рукой, им можно обрабатывать какие-то бактериальные раны, просто нанося на ватный диск», — пояснил терапевт.

Прокофьев также добавил, что важно помнить и о том, что яблочный уксус — это в первую очередь кислота, которая в неправильном количестве опасна для желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

«С одной стороны, она может санировать ЖКТ, справляясь с патогенными бактериями. С другой стороны, самые большие осторожности и противопоказания употребление яблочного уксуса, либо любого другого – это язвенная болезнь желудка в хронической стадии, стадия обострения гастритов и любых любые эрозивных поражений ЖКТ», — заключил Денис Прокофьев.

Ранее россиянам назвали правила мягкого восстановления после невоздержанности в еде и алкоголе во время новогодних праздников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа поняла, что Россия может отвечать». Реакцию Запада на удар «Орешником» по Украине объяснили

    Макрон хочет отправить тысячи солдат на Украину. Какая еще помощь может достаться Киеву

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Губернатор рассказал о состоянии пострадавших от удара ВСУ по Воронежу

    Стало известно об окружении Мадуро во время его захвата американцами

    На Украине позлорадствовали над Ермаком

    В Нью-Йорке известные адвокаты поспорили за право защищать Мадуро

    Экипаж МКС с россиянином досрочно вернут на Землю из-за состояния одного из астронавтов

    Средства ПВО за три часа отразили атаку БПЛА

    Назван неочевидный продукт для борьбы с лишним весом и заболеваниями ЖКТ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok