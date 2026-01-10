Назван самый популярный человек в русской Википедии

Паша Техник обогнал двух президентов по популярности в русской Википедии

Рэпер Павел Ивлев, известный под псевдонимом Паша Техник, стал самым популярным человеком в русской Википедии. Как следует из статистики, за 2025 год покойный исполнитель обогнал по количеству запросов президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Согласно информации на сайте, на страницу Паши Техника пользователи переходили 3,77 миллиона раз. Тогда как мировые лидеры получили 3,71 и 3,38 миллиона просмотров соответственно.

Вместе с ними в пятерке самых популярных персон оказались телеведущий Тигран Кеосаян, а также глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Их страницы пользователи посетили 3,45 и 3,14 миллиона раз.

40-летний Паша Техник попал в одну из больниц Таиланда в конце марта 2025 года. Он впал в кому после отравления запрещенными веществами и находился в критическом состоянии. 4 апреля рэпера не стало.