Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:42, 10 января 2026Интернет и СМИ

Назван самый популярный человек в русской Википедии

Паша Техник обогнал двух президентов по популярности в русской Википедии
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Рэпер Павел Ивлев, известный под псевдонимом Паша Техник, стал самым популярным человеком в русской Википедии. Как следует из статистики, за 2025 год покойный исполнитель обогнал по количеству запросов президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Согласно информации на сайте, на страницу Паши Техника пользователи переходили 3,77 миллиона раз. Тогда как мировые лидеры получили 3,71 и 3,38 миллиона просмотров соответственно.

Вместе с ними в пятерке самых популярных персон оказались телеведущий Тигран Кеосаян, а также глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Их страницы пользователи посетили 3,45 и 3,14 миллиона раз.

40-летний Паша Техник попал в одну из больниц Таиланда в конце марта 2025 года. Он впал в кому после отравления запрещенными веществами и находился в критическом состоянии. 4 апреля рэпера не стало.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые данные о целях удара «Орешником» по Украине

    Редкоземы и секретная база подо льдом. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Буданов пожаловался на коррупцию и дезертирство на Украине

    Назван самый популярный человек в русской Википедии

    Иностранный хоккеист отказался от Олимпиады ради клуба КХЛ

    Новый танковый вуз в России заработает в 2026 году

    Появился прогноз погоды на первую рабочую неделю в Москве

    Звезду турецких сериалов поймали с наркотиками

    В МИД рассказали об ударах Украины по собственному населению

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok