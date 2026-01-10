Реклама

21:27, 10 января 2026Мир

Названо время восстановления электросети в Берлине после блэкаута

SB: На полное восстановление электросети после поджога в Берлине нужны месяцы
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

На полное восстановление электросети в Берлине после пожара на вантовом мосту через Тельтовский канал недалеко от электростанции в Лихтерфельде потребуются месяцы, об этом заявил немецкий оператор Stromnetz Berlin.

До восстановления первоначального состояния основной электросети юго-запад Белина будет питаться электроэнергией от двух временных высоковольтных линий электропередачи, которые уже подключены.

«Подключение (к временным линиям — прим. «Ленты.ру») произошло, как и планировалось, без повторного отключения электроэнергии», — добавил оператор.

Блэкаут на юго-западе Берлина произошел третьего января, без света остались около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысяч коммерческих потребителей.

Министерство внутренних дел (МВД) Германии ранее прокомментировало версию о «российском следе» в этом происшествии.

