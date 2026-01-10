Реклама

09:24, 10 января 2026

Пленный рассказал о положении дел в рядах ВСУ

РИА Новости: Пленный рассказал, что командование ВСУ не платит близким за утрату
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал украинский военнослужащий Александр Шакура, передает РИА Новости.

По его словам, при этом командование ВСУ не стремится менять солдат на позициях, а не выживших бойцов объявляет пропавшими без вести, чтобы не платить близким за утрату.

Шакура рассказал, что ему пришлось просидеть на одной позиции 4 месяца и 20 дней. «Каждый раз спрашивал, когда замена будет. Но мне говорили, что меня уже отсюда никто никогда не поменяет», — вспомнил пленный.

Он добавил, что лесопосадки полны украинскими «двухсотыми», но их не забирают с поля боя, чтобы не перечислять выплаты родственникам. «Им лучше сказать, что пропал без вести. Иначе надо выплатить 15 миллионов. Так им лучше "без вести пропавший" — и платить никому ничего не надо. Никто никому ничего не платит», — заключил Шакура.

Ранее другой украинский пленный рассказал о массовом бегстве солдат из учебных центров ВСУ. По его словам, за день могли сбежать три-четыре человека.

