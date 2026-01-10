Реклама

Полиция проверит скандал вокруг кампании президента Кипра

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Kostas Pikoulas / NurPhoto via Getty Images

Правоохранительные органы Кипра приступили к расследованию скандала вокруг избирательной кампании президента Никоса Христодулидиса. Их подозревают в использовании незаконных методов финансирования. Об этом Кипрскому информационному агентству сообщил официальный представитель полиции острова Вирон Виронос, передает ТАСС.

Скандал разразился после публикации восьмиминутного ролика в социальной сети X, который выложил пользователь под ником EmilyTanalyst. На кадрах, снятых на скрытую камеру, соратник Христодулидиса — бывший министр энергетики, торговли, промышленности и туризма Йоргос Лаккотрипис – говорит о возможности превысить лимит на финансирование избирательной кампании в миллион евро при помощи пожертвований наличными.

«Мы получили жалобу и начали расследование, в отношении которого на данном этапе я ничего не могу сказать, что конкретно делают наши службы», — заявил Виронос.

Ранее Владимир Зеленский посетил Кипр перед началом председательства острова в Евросоюзе.

