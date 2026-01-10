Рита Ора в бикини снялась на пальме

Британская певица и актриса Рита Ора в откровенном образе снялась на пальме. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя исполнительница была запечатлена, лежа на стволе тропического дерева в леопардовом бикини. Помимо этого, она надела красную косынку и черные солнцезащитные очки. Певица собрала волосы и продемонстрировала фигуру.

В декабре 2025 года Рита Ора без бюстгальтера вышла в свет в наряде с декольте до пупка. Знаменитость посетила церемонию вручения премии Fashion Awards в Лондоне в сером платье, которое подчеркивало рельефный пресс.