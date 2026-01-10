Реклама

23:15, 10 января 2026

Россияне пожаловались на транспортный коллапс в аэропорту Египта

Россияне пожаловались на транспортный коллапс в аэропорту Шарм-эль-Шейха
Марина Совина
Российские туристы пожаловались на транспортный коллапс в аэропорту египетского Шарм-эль-Шейха. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Россияне рассказали, что багажные ленты не работают. Люди переживают, что их чемоданы не довезут до самолета. Отмечается, что в ближайшее время туристы должны вылететь в московский аэропорт Шереметьево, где уже около суток наблюдаются проблемы с доставкой багажа.

Ранее в московских аэропортах задержали свыше 50 рейсов. Речь шла о двух воздушных гаванях — Внуково и Шереметьево.

До этого сотни пассажиров застряли в российском аэропорту без багажа. Около 300 туристов из России ждали получения своих вещей в очереди более четырех часов в Домодедово.

