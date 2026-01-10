Средства ПВО за три часа отразили атаку БПЛА

Минобороны: Средства ПВО за 3 часа сбили 33 БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбили 33 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Больше всего дронов (17) было сбито в Воронежской области. Еще 8 БПЛА поразили в Курской области. Также в Брянской и Белгородской областях уничтожили 5 и 3 воздушных цели соответственно.

Ранее сообщалось, что в небе над Воронежем прозвучало около 20 взрывов. Дежурные силы ПВО Минобороны РФ работали по беспилотникам Вооруженных сил Украины (ВСУ).