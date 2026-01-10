Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:49, 10 января 2026Россия

Средства ПВО за три часа отразили атаку БПЛА

Минобороны: Средства ПВО за 3 часа сбили 33 БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбили 33 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Больше всего дронов (17) было сбито в Воронежской области. Еще 8 БПЛА поразили в Курской области. Также в Брянской и Белгородской областях уничтожили 5 и 3 воздушных цели соответственно.

Ранее сообщалось, что в небе над Воронежем прозвучало около 20 взрывов. Дежурные силы ПВО Минобороны РФ работали по беспилотникам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европа поняла, что Россия может отвечать». Реакцию Запада на удар «Орешником» по Украине объяснили

    Макрон хочет отправить тысячи солдат на Украину. Какая еще помощь может достаться Киеву

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Губернатор рассказал о состоянии пострадавших от удара ВСУ по Воронежу

    Стало известно об окружении Мадуро во время его захвата американцами

    На Украине позлорадствовали над Ермаком

    В Нью-Йорке известные адвокаты поспорили за право защищать Мадуро

    Экипаж МКС с россиянином досрочно вернут на Землю из-за состояния одного из астронавтов

    Средства ПВО за три часа отразили атаку БПЛА

    Назван неочевидный продукт для борьбы с лишним весом и заболеваниями ЖКТ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok