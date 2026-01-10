Реклама

Трампа предупредили об «астрономических» сложностях из-за Гренландии

Политолог Блохин: Покупка Гренландии обойдется США в астрономическую сумму
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Покупка Гренландии может обойтись США в сотни триллионов долларов, у Штатов нет таких денег. О потенциальных сложностях с присоединением острова предупредил политолог Константин Блохин в интервью газете «Аргументы и факты».

«Если как-то оценивать такой кусок земли, то он будет стоить астрономических денег. Для Дании есть неблагоприятный вариант — аннексия Гренландии. На Западе нет силы, которая способна противостоять США. Если США захотят, то возьмут Гренландию по щелчку пальцев», — сказал он.

По его словам, американский президент Дональд Трамп может войти в историю, если он присоединит эту территорию, однако для Вашингтона будет значительно проще надавить на Данию, чтобы она предоставила США право размещения военных баз в Гренландии «по сути за бесплатно».

Ранее Трамп заявил, что в случае, если Гренландия не перейдет под контроль Вашингтона, там появятся Россия или Китай. Глава Белого дома назвал такой исход событий недопустимым для США.

