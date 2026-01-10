Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:07, 10 января 2026ЦенностиЭксклюзив

Стилист назвала модные тренды зимы

Стилист Уланова рассказала о тренде на оранжевый цвет зимой 2025-2026
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Зима 2025-2026 продолжает курс на осознанный и функциональный гардероб, где эстетика неотделима от комфорта, сообщила персональный стилист-имиджмейкер и fashion-стилист Лана Уланова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала тренды сезона.

Главный вектор зимнего периода — одежда, которая выглядит собранно и статусно, но при этом не требует сложной стилизации и подстраивается под реальную жизнь, отметила стилист.

«Верхняя одежда уходит от нарочитой оверсайз-гипертрофии в сторону выверенных объемов. Актуальны прямые и слегка приталенные силуэты, подчеркнутая линия плеч, длина ниже колена. Пальто, утепленные куртки и дубленки выглядят более "архитектурно": четкие формы, минимум декора, акцент на посадку. Популярны модели с поясом, которые создают силуэт и визуально собирают образ даже в многослойности», — рассказала Уланова.

В трикотаже, по ее словам, сохраняется тренд на тактильность и визуальный уют. Так, объемные свитеры, кардиганы и платья выглядят расслабленно, но не небрежно. Особенно актуальны фактуры с выраженным плетением, мягкие линии и удлиненные пропорции.

Трикотаж все чаще становится самостоятельной основой образа, а не фоновым слоем

Лана Улановастилист

«Брюки и юбки в этом сезоне — про комфорт и движение. Прямые и слегка расширенные модели, низкая или средняя посадка, плотные ткани, которые держат форму. Юбки макси и мидакси уверенно закрепились как базовый элемент зимнего гардероба. На холодный сезон следует выбирать более плотные ткани: кожа, вельвет, плотный трикотаж», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

Цветовая палитра зимы 2025-2026, по ее словам, строится на контрасте спокойной базы и выразительных акцентов. Наряду с нейтральными оттенками — серым, молочным, графитовым и глубокими темными тонами — ключевую роль играет оранжевый.

«Он становится главным акцентным цветом сезона: теплым, энергичным и визуально "оживляющим" зимние образы. Оранжевый появляется как в верхней одежде и трикотаже, так и в деталях — шарфах, аксессуарах, элементах многослойности. Его используют дозированно, чтобы добавить образу динамику и современное звучание, не нарушая общей сдержанности зимнего гардероба», — уточнила стилист.

Материалы по теме:
С чем носить женские брюки в 2026 году? Трендовые сочетания, советы стилистов
С чем носить женские брюки в 2026 году?Трендовые сочетания, советы стилистов
12 декабря 2025
С чем носить угги зимой 2026 года? Модные сочетания и советы стилиста
С чем носить угги зимой 2026 года?Модные сочетания и советы стилиста
5 декабря 2025

Отдельного внимания, по мнению эксперта, заслуживает тренд на «тихую функциональность». Одежда становится более универсальной: вещи легко комбинируются между собой, подходят для разных сценариев жизни и не теряют актуальности за пределами одного сезона. Все большее значение имеет качество материалов, посадка и ощущение уверенности, которое дает образ, отметила стилист.

Ранее стилист Ольга Родина перечислила россиянкам самые трендовые новогодние образы. По словам модного эксперта, популярными вновь стали пайетки, перья, бархат, шелк, а также мех. При этом для встречи года Огненной Лошади специалистка призвала подбирать наряды красного, оранжевого, золотого и бронзового оттенков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о массовой гибели людей в Иране после стрельбы по протестующим

    Редкоземы и секретная база подо льдом. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    В МЧС перечислили способы правильно откапывать автомобиль из-под снега

    На Западе высказали обеспокоенность после удара «Орешником» по Украине

    Французский футболист погиб при попытке сделать селфи

    Около 100 тысяч семей остались без света в украинском регионе

    ВСУ попытались ударить по России ракетой большой дальности

    В Минобороны раскрыли последствия ударов по Украине

    Россиян предупредили об опасной погоде в десяти регионах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok