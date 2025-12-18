Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:40, 18 декабря 2025Ценности

Стилист перечислила россиянкам самые трендовые новогодние образы

Стилист Ольга Родина: Пайетки, перья и бархат стали трендом новогодних образов
Екатерина Ештокина

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Стилист Ольга Родина перечислила россиянкам самые трендовые новогодние образы. Соответствующий материал публикует KP.RU.

По словам модного эксперта, популярными вновь стали пайетки, перья, бархат, шелк, а также мех. При этом для встречи года Огненной Лошади специалистка призвала подбирать наряды красного, оранжевого, золотого и бронзового оттенков. Также она напомнила об актуальности самого главного цвета следующего года — белого.

Материалы по теме:
«Мы переборщили с декольте» Золото, гламур и самые откровенные наряды звезд на главном балу в мире моды
«Мы переборщили с декольте»Золото, гламур и самые откровенные наряды звезд на главном балу в мире моды
3 мая 2022
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак. Почему его свадьба была тайной?
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак.Почему его свадьба была тайной?
15 октября 2022

Так, Родина посоветовала приобрести сумку из меха или ворса с животными принтами, а также платье, жакет или костюм из блестящей кожи. Кроме того, она предложила встречать новый год в платье с пайетками, дополненном меховой накидкой или в костюме с приталенным жакетом и брюками-клеш. «Отдавайте предпочтение трендовым красным оттенкам или же вечерним темным цветам», — уточнила Родина.

Среди прочего, стилист заявила, что актуальными также стали изделия из перьев или шелка, в том числе длины мини. Также эксперт порекомендовала обратить внимание на бархат, который можно отнести к классическим вечерним материалам.

Ранее в декабре россияне внезапно пристрастились к вещам из СССР. Текущей зимой трендом стали советские игрушки, умные гирлянды и декор из живых цветов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты результаты психиатрической экспертизы Долиной

    Белоусов предупредил о подготовке НАТО к большой войне. Когда это произойдет и чем ответит Россия

    «Эффект Долиной» напугал покупателей квартир. Как скандальное дело, за которым следила вся Россия, изменит рынок недвижимости

    Москвичам пообещали отсутствие снега в ближайшую неделю

    Россиянин устроил дрифт и врезался в остановку с людьми

    На Украине раскрыли провал «большой игры» Зеленского

    Бузова посоветовала россиянам больше ныть

    В России отреагировали на угрозу попытки прорыва ВСУ через границу

    Китай пригрозил США из-за Тайваня

    Потерявшая на СВО двух сыновей россиянка обратилась к Путину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok