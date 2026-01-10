Реклама

18:22, 10 января 2026

В Харькове прогремели взрывы

«Общественное»: В Харькове прогремела серия взрывов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Leah Millis / Reuters

Серия взрывов прогремела в Харькове вечером в субботу, 10 января. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

«В Харькове прозвучала серия взрывов», — говорится в сообщении.

По данным мэра города Игоря Терехова, речь идет о поражении объекта инфраструктуры в Слободском районе Харькова. Последствия удара на данный момент неизвестны.

Ранее в Минобороны России сообщили об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса страны, а также по хранилищам горючего. В ведомстве рассказали, что в ходе атаки были задействованы оперативно-тактическая авиация и ударные дроны.

