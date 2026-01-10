Реклама

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы, в городе работает ПВО
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Подробности произошедшего в публикации не приводятся. Сейчас в украинской столице объявлена воздушная тревога.

Тем временем киевский мэр Виталий Кличко проинформировал о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в городе. По его словам, к столице с севера направляются вражеские беспилотники.

До этого Киев попал под удар в ночь на 9 января. Крылатые ракеты «Калибр» нанесли удары по ключевым энергетическим объектам столицы — ТЭЦ-6, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, в результате чего в городе произошел масштабный блэкаут.

