Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:32, 10 января 2026Мир

В НАТО усилился раскол из-за «Орешника»

BZ: Развертывание «Орешника» усугубило раскол в НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anna Ross / Globallookpress.com

Раскол в НАТО усилился из-за развертывания российского ракетного комплекса «Орешник». Об этом заявил австрийский полковник Маркус Райснер в разговоре с Berliner Zeitung.

По его словам, развертывание «Орешника» вынуждает американского президента Дональда Трампа думать о безопасности своей страны и активнее настаивать на получении контроля над Гренландией.

Райснер отметил, что в связи с появлением у России такого оружия европейским странам следует переосмыслить свои системы противоракетной обороны и раннего предупреждения.

«Нам наконец-то нужно начать серьезно и реалистично оценивать ситуацию», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анитта Хиппер заявила, что применение Россией «Орешника» при ударе по Украине является предупреждением Евросоюзу и США. Она добавила, что сообщения о произошедшем «означают явную эскалацию» против Киева

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жителей Киева призвали покинуть город. Украинская столица осталась без света и тепла после удара возмездия

    Россия ответила Киеву «Орешником» на атаку на резиденцию Путина. Что важно знать про оружие, которое потрясло Запад

    США выкачивают нефть с танкера Marinera. Российских моряков отпустили, украинских — нет

    Трамп дал пугающий сигнал еще одной стране

    В США заявили о тайных переговорах Ватикана об убежище Мадуро в России

    Киеву посоветовали радоваться после удара «Орешника»

    В НАТО усилился раскол из-за «Орешника»

    В США оценили одно предупреждение России на Украине

    Взрывы прогремели еще в одном российском городе

    Трамп намекнул на проблемы для еще одной страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok