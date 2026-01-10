В НАТО усилился раскол из-за «Орешника»

BZ: Развертывание «Орешника» усугубило раскол в НАТО

Раскол в НАТО усилился из-за развертывания российского ракетного комплекса «Орешник». Об этом заявил австрийский полковник Маркус Райснер в разговоре с Berliner Zeitung.

По его словам, развертывание «Орешника» вынуждает американского президента Дональда Трампа думать о безопасности своей страны и активнее настаивать на получении контроля над Гренландией.

Райснер отметил, что в связи с появлением у России такого оружия европейским странам следует переосмыслить свои системы противоракетной обороны и раннего предупреждения.

«Нам наконец-то нужно начать серьезно и реалистично оценивать ситуацию», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анитта Хиппер заявила, что применение Россией «Орешника» при ударе по Украине является предупреждением Евросоюзу и США. Она добавила, что сообщения о произошедшем «означают явную эскалацию» против Киева