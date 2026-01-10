В Нью-Йорке известные адвокаты поспорили за право защищать Мадуро

NYT: В Нью-Йорке 2 адвоката поспорили за право защищать интересы Мадуро в суде

Два известных нью-йоркских адвоката поспорили за право защищать в суде интересы вывезенного в США президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Речь идет об экс-защитнике основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Барри Поллаке и Брюсе Фейне, который был помощником замгенпрокурора при президенте США Рональде Рейгане, передает газета The New York Times (NYT).

Издание отмечает, что Поллак, который первым приступил к исполнению обязанностей адвоката, подал жалобу в суд на попытки Фейна вступить в дело, хотя Мадуро никогда его не видел и не нанимал. Фейн также обратился в суд с заявлением, что планирует присоединиться к процессу «добросовестно» по просьбе от «лиц, заслуживающих доверия и находящихся в ближайшем окружении или семье президента Мадуро».