В пригороде Краснодара прогремела серия взрывов

Shot: В пригороде Краснодара раздалась серия взрывов

В пригороде Краснодара произошла серия взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, всего прозвучало 4-5 взрывов, они раздались на юге города со стороны Северского района. Кроме того, было слышно жужжание, а в небе появились вспышки.

По предварительным данным, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников. Официальная информация не поступала.

Ранее дроны атаковали Волгоградскую область. В результате падения обломков произошел пожар на нефтебазе в Октябрьском районе. Предварительно, никто не пострадал.