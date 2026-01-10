В российском регионе из-за атаки беспилотников загорелась нефтебаза

Бочаров: В Волгоградской области из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар на нефтебазе

В Волгоградской области в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров, его слова приводит администрация в Telegram-канале.

Губернатор рассказал, что из-за падения обломков дрона зафиксировано возгорание на территории нефтебазы в Октябрьском районе. Предварительно, никто не пострадал. На месте происшествия работают пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования.

Ранее сообщалось о взрывах в Елецке на фоне атаки украинских беспилотников. По словам местных жителей, в городе прозвучало 4-6 «гулких и басовитых» взрывов, в небе были видны вспышки.

Кроме того, минувшей ночью взрывы также раздались в Туле.